SAMSIC recrute pour MIX BUFFET – bus à disposition Agence RENNES OUEST Rennes Jeudi 31 juillet, 09h00 Ille-et-Vilaine

L’agence SAMSIC vous invite à une réunion d’information collective pour vous présenter l’entreprise MIX BUFFET située à Guer (56).Au programme :- Présentation collective de l’entreprise,- Présentation des postes à pourvoir : Opérateur de Production (H/F) – Agent de conditionnement (H/F) – Préparateur de Commande (H/F) – Agent de Nettoyage Industriel (H/F) – Opérateur de Préproduction (H/F)- Test (accompagné si difficulté de compréhension/écrit) sur l’hygiène et la sécurité spécifique à l’industrie agroalimentaireLes postes sont à pourvoir avec une variabilité horaire pouvant convenir au plus grand nombre :- 2X7- De journée – De nuitUn bus peut être mis à disposition si vous n’avez pas de moyen de locomotion : départ de Rennes (Roazhon Park) – Le Rheu – Mordelles – Bréal-sous-Montfort.IMPORTANT : venir avec un CV à jour.

Réunion d’information collectivePrésentation de l’entreprise, des métiersTestsEntretien individuel/inscription (selon le nombre de participants)

Début : 2025-07-31T09:00:00.000+02:00

Fin : 2025-07-31T12:00:00.000+02:00

Agence RENNES OUEST 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine