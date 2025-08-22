SAMSIC recrute pour MIX BUFFET – bus à disposition Agence RENNES OUEST Rennes

SAMSIC recrute pour MIX BUFFET – bus à disposition Agence RENNES OUEST Rennes vendredi 22 août 2025.

SAMSIC recrute pour MIX BUFFET – bus à disposition Agence RENNES OUEST Rennes Vendredi 22 août, 09h00 Ille-et-Vilaine

L’agence SAMSIC vous invite à une réunion d’information collective pour vous présenter l’entreprise MIX BUFFET située à Guer (56).Au programme :- Présentation collective de l’entreprise,- Présentation

L’agence SAMSIC vous invite à une réunion d’information collective pour vous présenter l’entreprise MIX BUFFET située à Guer (56).Au programme :- Présentation collective de l’entreprise,- Présentation des postes à pourvoir : Opérateur de Production (H/F) – Agent de conditionnement (H/F) – Préparateur de Commande (H/F) – Agent de Nettoyage Industriel (H/F) – Opérateur de Préproduction (H/F)- Test (accompagné si difficulté de compréhension/écrit) sur l’hygiène et la sécurité spécifique à l’industr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-08-22T09:00:00.000+02:00

Fin : 2025-08-22T12:30:00.000+02:00

1

https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/479051

Agence RENNES OUEST 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine