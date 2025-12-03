SAMSIC recrute pour MIX BUFFET – bus à disposition Agence RENNES OUEST Rennes Mercredi 3 décembre, 09h00 Ille-et-Vilaine

L’agence SAMSIC vous invite à une réunion d’information collective pour vous présenter l’entreprise MIX BUFFET située à Guer (56).

L’agence SAMSIC vous invite à une réunion d’information collective pour vous présenter l’entreprise MIX BUFFET située à Guer (56). Au programme : – Présentation collective de l’entreprise, – Présentation des postes à pourvoir : Opérateur de Production (H/F) – Agent de conditionnement (H/F) – Préparateur de Commande (H/F) – Agent de Nettoyage Industriel (H/F) – Opérateur de Préproduction (H/F) – Test (accompagné si difficulté de compréhension/écrit) sur l’hygiène et la sécurité spécifique à l’ind

Agence RENNES OUEST 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine