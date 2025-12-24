SAMUEL – AU CINEMA Cinéma du TNB Rennes Samedi 3 janvier 2026, 15h30 Ille-et-Vilaine

Tarifs habituels du TNB

Retrouvez en intégralité et même avec des scènes bonus, la série phénomène d’Émilie Tronche : Samuel.Le genre de séance qui ressemble à un après-midi sous la couette mais au cinéma !

SAMUEL, de ÉMILIE TRONCHE

1h45, France, 2024

Samuel a 10 ans. Il tient un journal et il a un problème. Son problème c’est que Basile a dit à la grande Julie que Samuel l’aimait. C’est faux, il s’en fiche de Julie. C’est juste qu’elle a rigolé à l’une de ses blagues et qu’il a trouvé ça sympa de sa part. Bon, en fait Samuel aime Julie mais personne ne doit savoir. Même pas Corentin, son meilleur ami qui mâche sa langue et sait faire la chandelle. Surtout pas Dimitri, que Samuel déteste, et dont toutes les filles sont amoureuses car il court très vite, a de bonnes notes et un humour subtil. Ni Bérénice que toute la classe appelle « La Folle » car elle est colérique et parfois même agressive. Et ni la maîtresse, ni ses parents, ni le monde entier.

Et le petit plus : participez à la tombola lors de la séance et gagner un sac banane Samuel

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-03T15:30:00.000+01:00

Fin : 2026-01-03T17:00:00.000+01:00

https://indiv.themisweb.fr/0146/fChoixSeanceWidget.aspx?idstructure=0146&EventId=4093

Cinéma du TNB 1 rue saint Hélier 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



