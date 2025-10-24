SAMUEL BAMBI – BAMBI – ESPACE JULIEN Marseille

SAMUEL BAMBI – BAMBI Début : 2026-04-21 à 20:00. Tarif : – euros.

ADAM CONCERTS PRÉSENTE EN ACCORD AVEC VERY GOOD SHOW PRODUCTION : SAMUEL BAMBI« Un Cœur qui bat sous ce corps imberbe »Si Samuel e´tait une sce`ne de film ?Il serait l’orchestre du Titanic qui continue de jouer alors que le bateau coule et que les passagers se jettent a` l’eau.Inarre^table !Audacieux et hilarant (cette phrase est de lui).Venez de´couvrir comment rien ne lui fait peur… malgre´ son corps imberbe.La machine est en route.Artiste : Samuel BAMBIAuteur : Samuel BAMBI, Jonathan DEMAYO, Benjamin IFRAHMetteur en sce`ne : Nicolas NEBOT

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ESPACE JULIEN 39 Cours Julien 13006 Marseille 13