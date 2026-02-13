SAMUEL BAMBI, Casino Barrière, Bordeaux

SAMUEL BAMBI Mercredi 18 mars, 20h30 Casino Barrière Gironde

29 euros

Si Samuel était une scène de film ?

Il serait l’orchestre du Titanic qui continue de jouer alors que le bateau coule et que les passagers se jettent à l’eau.

Inarrêtable !

Audacieux et hilarant (cette phrase est de lui).

Venez découvrir comment rien ne lui fait peur… malgré son corps imberbe.

La machine est en route.

Casino Barrière 10 Rue du Cardinal Richaud, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Le Lac Gironde Nouvelle-Aquitaine

« Un Coeur qui bat sous ce corps imberbe » HUMOUR FESTIVAL