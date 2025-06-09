Samuel Bambi Festival Drôlement Bien Auditorium du Conservatoire Besançon

Samuel Bambi Festival Drôlement Bien

Auditorium du Conservatoire 2 Passage des Arts Besançon Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-22 20:00:00

fin : 2026-01-22

Date(s) :

2026-01-22

Samuel Bambi présente Machine ! , un spectacle à son image explosif, spontané et terriblement efficace. À travers ce titre, Samuel Bambi revendique son hyperactivité scénique et sa capacité à ne jamais rien lâcher. Il incarne une véritable machine à rires, distribuant les punchlines avec une fluidité bluffante. Dans ce one-man-show, l’humoriste nous plonge dans un tourbillon d’anecdotes personnelles, de réflexions sur le monde et d’improvisations savoureuses. .

