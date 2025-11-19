SAMUEL BAMBI – LA COMEDIE DE TOULOUSE Toulouse.

SAMUEL BAMBI Début : 2026-02-05 à 20:30. Tarif : – euros.

SMARTARTECH PRÉSENTE : SAMUEL BAMBI« Un Cœur qui bat sous ce corps imberbe » Si Samuel était une scène de film ? Il serait l’orchestre du Titanic qui continue de jouer alors que le bateau coule et que les passagers se jettent à l’eau. Inarrêtable ! Audacieux et hilarant (cette phrase est de lui). Venez découvrir comment rien ne lui fait peur… malgré son corps imberbe. La machine est en route. Artiste : Samuel BAMBI Auteur : Samuel BAMBI, Jonathan DEMAYO, Benjamin IFRAH Metteur en scène : Nicolas NEBOT

LA COMEDIE DE TOULOUSE 16 RUE SAINT-GERMIER 31000 Toulouse. 31