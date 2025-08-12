Samuel Bambi, « Machine » Théâtre 100 Noms Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-17 20:15 – 21:25

Gratuit : non De 19 € à 30 € Tout public

« Un Cœur qui bat sous ce corps imberbe »Si Samuel était une scène de film ? Il serait l’orchestre du Titanic qui continue de jouer alors que le bateau coule et que les passagers se jettent à l’eau.Inarrêtable !Audacieux et hilarant (cette phrase est de lui).Venez découvrir comment rien ne lui fait peur… malgré son corps imberbe.La machine est en route.Durée : 1h10Réservations :- theatre100noms.com- à la billetterie du Théâtre 100 Noms (mercredi au samedi de 16h à 18h)- 02 28 200 100 ou billetterie@theatre100noms.com

Théâtre 100 Noms Île de Nantes Nantes 44200

