Samuel Bambi : Machine Théâtre 100 Noms Nantes

Samuel Bambi : Machine Mercredi 17 décembre, 20h15 Théâtre 100 Noms Loire-Atlantique

19 € à 30 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-17T20:15:00 – 2025-12-17T21:25:00

Fin : 2025-12-17T20:15:00 – 2025-12-17T21:25:00

Seul-en-scène

« Un Cœur qui bat sous ce corps imberbe »

Si Samuel était une scène de film ? Il serait l’orchestre du Titanic qui continue de jouer alors que le bateau coule et que les passagers se jettent à l’eau.

Inarrêtable !

Audacieux et hilarant (cette phrase est de lui).

Venez découvrir comment rien ne lui fait peur… malgré son corps imberbe.

La machine est en route.

Public : adultes

Durée : 1h10

Théâtre 100 Noms 21 Quai des Antilles – Hangar à Bananes, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://theatre100noms.com/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 28 200 100 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@theatre100noms.com »}]

Seul-en-scène nantes nantes métropole

© Rubens Hazon