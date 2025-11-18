Samuel Bambi : Machine Théâtre 100 Noms Nantes
Samuel Bambi : Machine Théâtre 100 Noms Nantes mercredi 17 décembre 2025.
Samuel Bambi : Machine Mercredi 17 décembre, 20h15 Théâtre 100 Noms Loire-Atlantique
19 € à 30 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-12-17T20:15:00 – 2025-12-17T21:25:00
Fin : 2025-12-17T20:15:00 – 2025-12-17T21:25:00
Seul-en-scène
« Un Cœur qui bat sous ce corps imberbe »
Si Samuel était une scène de film ? Il serait l’orchestre du Titanic qui continue de jouer alors que le bateau coule et que les passagers se jettent à l’eau.
Inarrêtable !
Audacieux et hilarant (cette phrase est de lui).
Venez découvrir comment rien ne lui fait peur… malgré son corps imberbe.
La machine est en route.
Public : adultes
Durée : 1h10
Théâtre 100 Noms 21 Quai des Antilles – Hangar à Bananes, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://theatre100noms.com/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 28 200 100 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@theatre100noms.com »}]
Seul-en-scène nantes nantes métropole
© Rubens Hazon