SAMUEL BAMBI – SAMUEL BAMBI -MACHINE – Théâtre de la Clarté Boulogne Billancourt

SAMUEL BAMBI – SAMUEL BAMBI -MACHINE Début : 2026-01-08 à 20:30. Tarif : – euros.

Samuel Bambi présente « Machine ! ». Un spectacle à son image : explosif, spontané et terriblement efficace. À travers ce titre, Samuel Bambi revendique son hyperactivité scénique et sa capacité à ne jamais rien lâcher. Il incarne une véritable machine à rires, distribuant les punchlines avec une fluidité bluffante.Dans ce one-man-show, l’humoriste nous plonge dans un tourbillon d’anecdotes personnelles, de réflexions sur le monde et d’improvisations savoureuses. Avec une énergie inépuisable,Samuel Bambi explore les contradictions de notre époque, la complexité des relations humaines et les absurdités du quotidien.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

Théâtre de la Clarté 74, Avenue du Général Leclerc 92100 Boulogne Billancourt 92