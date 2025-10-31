Samuel Covel en concert Bar associatif fartfelien Gigny-sur-Saône

Bar associatif fartfelien 6 Rue du Pont Gigny-sur-Saône Saône-et-Loire

Début : 2025-10-31 19:00:00

fin : 2025-10-31 23:30:00

2025-10-31

Si Samuel Covel est aujourd’hui un artiste prometteur de la chanson francophone, il aurait pu tout aussi bien l’être dans d’autres esthétiques il y a en Samuel autant de folk débridé et de rock expérimental que de chanson.

Ses textes ciselés au cœur d’une poésie profonde se fondent dans l’écho entêtant d’une guitare flamboyante et des percussions limpides de Nicolas Del–Rox. Un écrin sans cesse en équilibre.

Samuel Covel chant, guitare / Nicolas Del-Rox batterie

Restauration avec réservation conseillée avant le 29/10 à 20h Potage et tartines grillées.

Grande assiette, 10€. Petite assiette, 5€. Dessert gâteau de riz aux agrumes, 4€. .

Bar associatif fartfelien 6 Rue du Pont Gigny-sur-Saône 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 27 36 56 06 fartfelien@aol.com

