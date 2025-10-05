Samuel Covel, nouvel album « La nuit » LA GERBE, Montpellier (Hérault) Hérault

Samuel Covel, nouvel album « La nuit » LA GERBE, Montpellier (Hérault) Hérault Dimanche 5 octobre, 16h30 Prévente 12€ (en ligne) – Sur place 15€

Samuel Covel. Fils spirituel de Ferré et de Nougaro. Pour les mots. Pour la voix. Guitariste virtuose aux accents de troubadour occitan

Projet aussi atypique qu’attachant, « **La Nuit** » retrace le parcours du crépuscule jusqu’à l’aube. Dix titres à l’ambiance onirique qui nous plongent dans un espace temps aux contours invisibles, dans lequel le verbe est le maître des lieux.

Si **Samuel Covel** est aujourd’hui un artiste montant de la scène musicale francophone, il aurait pu tout aussi bien l’être dans d’autres esthétiques : il y a en Samuel autant de folk débridé et de rock expérimental que de chanson.

Ici se mêle l’écho des guitares exaltées à la chair d’une poésie impressionniste. Ici on vit à fleur de peau, sur un sol brûlé et sensitif où se dessinent des mondes sans limites. On y arpente les reliefs de notre monde. Ici il y a autant de chanson que de rock-folk débridé et expérimental, tandis que bat le souffle poétique dans la nervure des mots.

Début : 2025-10-05T16:30:00.000+02:00

Fin : 2025-10-05T18:00:00.000+02:00

https://urlr.me/gT6rCx leforumdelamusique@gmail.com 0659090464

LA GERBE, Montpellier (Hérault) 19 rue Chaptal – Montpellier Centre Hérault 34060 Hérault