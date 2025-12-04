SAMUEL JENSKY – Le Point Virgule Paris

SAMUEL JENSKY Début : 2025-12-04 à 20:00. Tarif : – euros.

SAMUEL JENSKYSamuel Jensky est vieux depuis plus longtemps qu’il est adulte. Une heure avec lui c’est comme aller au cdi entre midi et deux pendant que les autres se défoulent dans la cour de récré.Première parisienne, pour faire bonne impression il mettra des mocassins.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

Le Point Virgule 7 rue St Croix de la Bretonnerie 75004 Paris 75