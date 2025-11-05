S’amuser avec le numérique à la Cafet : Atelier Stop Motion Maison de quartier La Bellangerais Rennes Mercredi 5 novembre, 16h00 Ille-et-Vilaine
Gratuit – Sans inscription
Créez un petit film image par image grâce à la tablette pour donner vie à vos jouets ou vos dessins.
### Un atelier pour s’amuser avec le numérique
Le mercredi 5 NOVEMBRE venez participer à un atelier sur le stop motion. Créez un petit film image par image grâce à la tablette pour donner vie à vos jouets ou vos dessins.
Animé par Lucie, médiatrice numérique à la Maison de Quartier la Bellangerais.
**Le mercredi 5 NOVEMBRE 2025 entre 16H et 17H dans la Cafétéria de la Maison de Quartier la Bellangerais.**
Maison de quartier La Bellangerais 5 rue du Morbihan 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine