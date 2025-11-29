S’amuser avec le numérique à la Cafet’ ! Maison de quartier La Bellangerais Rennes Mercredi 10 décembre, 16h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Venez créer une décoration de Noël grâce à la découpeuse laser.

Atelier numérique à la Cafet

Mercredi 10 DÉCEMBRE, venez créer une décoration à suspendre en bois pour votre sapin ou votre salon grâce à la découpeuse laser !

Vous serez accompagnés par Lucie, notre médiatrice numérique.

Mercredi 10 DECEMBRE de 16H à 17H

Cafet’ de la Maison de Quartier la Bellangerais

Gratuit – Tout public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-10T16:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-10T17:00:00.000+01:00

Maison de quartier La Bellangerais 5 rue du Morbihan 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine