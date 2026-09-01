San Salvadour- Visite Commentée – JEP 2026 Hopital San Salvadour Hyères

Informations pratiques

Hyères

San Salvadour- Visite Commentée – JEP 2026

Hopital San Salvadour 4312 Route de l’Almanarre Hyères Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 16:30:00

fin : 2026-09-20 17:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite commentées dans le cadre des journées du Patrimoines 2026.

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Hopital San Salvadour 4312 Route de l’Almanarre Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 98 93 85 40 billetterie.spectacles@mairie-hyeres.com

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English :

Guided tours as part of Heritage Days 2026.

L’événement San Salvadour- Visite Commentée – JEP 2026 Hyères a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de Tourisme Provence Méditerranée