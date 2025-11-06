SAN-SEYHA le pré rouge Ruffey-sur-Seille

SAN-SEYHA

Poète oral, raconteur d’histoires, SAN-SEYHA est un artiste franco-khmer qui fait danser les mots entre chanson, slam et spoken word sur des airs de pop.

Nourri par de multiples influences il trouve son identité au croisement entre Gaël Faye et Lavilliers… entre MC Solaar et Stromae son 1er album sort en 2021 (Inventé-Printemps) et il y questionne l’exil.

En octobre 2025, SAN-SEYHA revient défendre la sortie physique de son EP TÉRAMI

SAN-SEYHA y parle d’adolescence, d’émancipation, du temps qui se tord, de nostalgie et de voyages.

Son duo sur scène avec Johan Baron (piano/machines) est un métissage singulier de pulsations

et de poésie entre urbanité et mélodie. .

le pré rouge L’ENTRE DEUX Ruffey-sur-Seille 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 09 62 20 07 contact@entredeuxprod.fr

