Sanary s'illumine Édition 2025 CS70001 Sanary-sur-Mer mercredi 26 novembre 2025.

Sanary s’illumine Édition 2025

CS70001 1 Place de la République Sanary-sur-Mer Var

Début : 2025-11-26 16:30:00
fin : 2025-11-26 23:00:00

2025-11-26

Sanary s’illuminera à partir du mercredi 26 novembre 2025, pour le bonheur et le plaisir des familles.
CS70001 1 Place de la République Sanary-sur-Mer 83110 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 74 01 04  info@sanary-tourisme.com

English : Sanary Lights Up 2025 Edition

Sanary will be lit up from Wednesday, November 26, 2025, to the delight and enjoyment of families.

German : Sanary erstrahlt im Lichterglanz Ausgabe 2025

Sanary wird ab Mittwoch, dem 26. November 2025, zur Freude und zum Vergnügen der Familien beleuchtet sein.

Italiano : Sanary si illumina Edizione 2025

Sanary si illuminerà a partire da mercoledì 26 novembre 2025, per la gioia e il divertimento delle famiglie.

Espanol : Sanary se ilumina Edición 2025

Sanary se iluminará a partir del miércoles 26 de noviembre de 2025, para alegría y disfrute de las familias.

