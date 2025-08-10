[Sancerre sous la Toile] Concert: Les récolteurs Sancerre
[Sancerre sous la Toile] Concert: Les récolteurs
Nouvelle Place Sancerre Cher
Gratuit
Début : 2025-08-10 16:00:00
fin : 2025-08-10
2025-08-10
Venez découvrir ou redécouvrir Les récolteurs !
Musiques cajun et bonne ambiance !
Nouvelle Place Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 81 15 91 46 comitedesfetesdesancerre@gmail.com
English :
Come and discover or rediscover our legendary Sancerrois group!
Traditional music and dance
Come and sway to the tune of the Sancerrois bourrée!
German :
Entdecken oder wiederentdecken Sie unsere legendäre Gruppe aus dem Sancerre!
Traditionelle Musik und Tänze
Zu einer Melodie der Bourrée Sancerroise, kommen Sie und guincheren Sie!
Italiano :
Venite a scoprire o a riscoprire il nostro leggendario gruppo Sancerrois!
Musica e danza tradizionale
Venite ad ondeggiare al ritmo della bourrée di Sancerre!
Espanol :
¡Venga a descubrir o redescubrir a nuestro legendario grupo de Sancerrois!
Música y baile tradicionales
Venga a bailar al son de la bourrée de Sancerre
