[Sancerre sous la Toile] Concert: Les récolteurs Sancerre

[Sancerre sous la Toile] Concert: Les récolteurs Sancerre dimanche 10 août 2025.

[Sancerre sous la Toile] Concert: Les récolteurs

Nouvelle Place Sancerre Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-10 16:00:00

fin : 2025-08-10

Date(s) :

2025-08-10

Venez découvrir ou redécouvrir Les récolteurs !

Musiques cajun et bonne ambiance !

Venez découvrir ou redécouvrir Les récolteurs !

Musiques cajun et bonne ambiance ! .

Nouvelle Place Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 81 15 91 46 comitedesfetesdesancerre@gmail.com

English :

Come and discover or rediscover our legendary Sancerrois group!

Traditional music and dance

Come and sway to the tune of the Sancerrois bourrée!

German :

Entdecken oder wiederentdecken Sie unsere legendäre Gruppe aus dem Sancerre!

Traditionelle Musik und Tänze

Zu einer Melodie der Bourrée Sancerroise, kommen Sie und guincheren Sie!

Italiano :

Venite a scoprire o a riscoprire il nostro leggendario gruppo Sancerrois!

Musica e danza tradizionale

Venite ad ondeggiare al ritmo della bourrée di Sancerre!

Espanol :

¡Venga a descubrir o redescubrir a nuestro legendario grupo de Sancerrois!

Música y baile tradicionales

Venga a bailar al son de la bourrée de Sancerre

L’événement [Sancerre sous la Toile] Concert: Les récolteurs Sancerre a été mis à jour le 2025-08-05 par Office de tourisme du Grand Sancerrois