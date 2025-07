[Sancerre Sous la toile] La Bourrée de l’Argence Sancerre

Nouvelle Place Sancerre Cher

Sancerre sous la toile… et sous le charme de l’Occitanie

Venez vibrer au son de la musique traditionnelle avec La Bourrée de l’Argence, un groupe venu tout droit de la région de Laguiole !

Ambiance chaleureuse, rythmes d’autrefois, instruments d’ici et d’ailleurs… une immersion festive dans le patrimoine musical occitan !

Un moment à ne pas manquer .

Nouvelle Place Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 81 15 91 46

English :

Sancerre under canvas? and under the spell of Occitanie

German :

Sancerre unter dem Tuch? und im Bann von Okzitanien

Italiano :

Sancerre in tela e l’incantesimo dell’Occitania

Espanol :

Sancerre bajo la lona… y bajo el hechizo de Occitania

