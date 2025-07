[Sancerre Sous la toile] La Sabotée Sancerre

[Sancerre Sous la toile] La Sabotée Sancerre vendredi 25 juillet 2025.

[Sancerre Sous la toile] La Sabotée

Nouvelle Place Sancerre Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-25 19:00:00

fin : 2025-07-25

Date(s) :

2025-07-25

Venez, dansez, chantez… et laissez-vous porter par l’esprit de la tradition vivante !

Au programme

Musique et danse traditionnelles, une soirée vivante et festive pour faire vibrer le cœur de Sancerre au rythme du terroir.

Que vous soyez danseur aguerri ou curieux de découvrir les danses traditionnelles, venez partager ce moment unique sous les étoiles !

Ambiance conviviale, instruments acoustiques, pas de danse endiablés et beaucoup de sourires ! .

Nouvelle Place Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 81 15 91 46

English :

Come, dance, sing? and let yourself be carried away by the spirit of living tradition!

German :

Kommen Sie, tanzen Sie, singen Sie? und lassen Sie sich vom Geist der lebendigen Tradition tragen!

Italiano :

Venite, ballate, cantate e lasciatevi trasportare dallo spirito della tradizione vivente!

Espanol :

Ven, baila, canta… ¡y déjate llevar por el espíritu de la tradición viva!

