[Sancerre Sous la toile] l’Acordasydboudu 12 Sancerre

Nouvelle Place Sancerre Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-13 16:00:00

fin : 2025-07-13

2025-07-13

Venez vibrer sous la toile avec le groupe l’acordasydboudu 22 !

Musique Trad au programme une ambiance chaleureuse, des instruments authentiques, et un voyage musical garanti !

Organisé par le Comité des Fêtes de Sancerre, dans le cadre des animations Juin Juillet Août.

Une belle occasion de partager un moment festif en plein cœur de l’été !

Entrée libre ambiance conviviale assurée .

Nouvelle Place Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 81 15 91 46

English :

Come and vibrate under the canvas with the group l?acordasydboudu 22!

German :

Vibrieren Sie unter der Leinwand mit der Band l’acordasydboudu 22!

Italiano :

Venite a vibrare sotto la tela con il gruppo l’acordasydboudu 22!

Espanol :

¡Ven a vibrar bajo la lona con el grupo l?acordasydboudu 22!

L’événement [Sancerre Sous la toile] l’Acordasydboudu 12 Sancerre a été mis à jour le 2025-07-08 par Office de tourisme du Grand Sancerrois