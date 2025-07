[SANCERRE SOUS LA TOILE] Les Viguenets et le groupe Les Gravichons Sancerre

[SANCERRE SOUS LA TOILE] Les Viguenets et le groupe Les Gravichons Sancerre dimanche 6 juillet 2025.

[SANCERRE SOUS LA TOILE] Les Viguenets et le groupe Les Gravichons

Nouvelle Place Sancerre Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-06 16:00:00

fin : 2025-07-06

Date(s) :

2025-07-06

Spectacle exceptionnel de danse et musique traditionnelles !

Les Viguenets et le groupe Les Gravignons vous invitent à un voyage festif au cœur de nos traditions.

Ambiance conviviale, rythmes entraînants et danses envoûtantes au rendez-vous !

Venez nombreux partager ce moment inoubliable ! .

Nouvelle Place Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 81 15 91 46

English :

An exceptional show of traditional dance and music!

German :

Außergewöhnliche Show mit traditionellem Tanz und Musik!

Italiano :

Uno spettacolo eccezionale di danza e musica tradizionale!

Espanol :

Un espectáculo excepcional de danza y música tradicionales

L’événement [SANCERRE SOUS LA TOILE] Les Viguenets et le groupe Les Gravichons Sancerre a été mis à jour le 2025-06-28 par Office de tourisme du Grand Sancerrois