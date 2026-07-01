Sanctuaire de la Vraie Croix d’Anjou, Sanctuaire de la Vraie Croix d’Anjou, Baugé

Informations pratiques

Sanctuaire de la Vraie Croix d’Anjou 18 – 20 septembre Sanctuaire de la Vraie Croix d’Anjou Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Venez découvrir le trésor de Baugé !

Erigée en Sanctuaire en juin 2025, la chapelle des Filles du Coeur de Marie conserve une précieuse relique de la Vraie Croix.

Découvrez la Vraie Croix d’Anjou dans un nouvel écrin, son histoire singulière au sein d’un espace pédagogique adapté aux petits et grands et comprenez comment cette croix a marqué l’Histoire de France.

Une petite boutique propose, à l’issue de votre visite, des souvenirs, des produits monastiques et un rayon librairie.

Sanctuaire de la Vraie Croix d’Anjou 8 rue de la Girouardière – Baugé – 49150 BAUGE-EN-ANJOU Baugé 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 89 75 49 https://www.vraiecroixdanjou.com/ https://www.anjou-tourisme.com/fr/anjou-vert?srsltid=AfmBOoqoTE6jYfAN2jDYS_otR8JXsy85uaxmXc27Mf4cRgROrRgrBkSr Classée Monument Historique, la Vraie Croix d’Anjou est l’un des trésors religieux les plus précieux de France. Venez découvrir son histoire… une histoire qui rejoint la grande Histoire de France… Parking gratuit devant le château, à 300 m à pied.

Venez découvrir le trésor de Baugé !

Pierre Sabatié