Sanctuaire – Exposition d’Arthur Lambert Galerie Robet Dantec – art contemporain Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-25 14:00 – 19:00

Gratuit : oui Entrée libre Tout public

Dessiner, selon Arthur Lambert, c’est faire l’expérience d’un monde, regarder une parcelle de cet univers commun à tous et le traverser, l’éprouver, en soulignant ce qui nous aurait échappé pour le révéler. Exigeant une grande concentration dans leur réalisation, ses œuvres sont des expériences visuelles qui convoquent des symboliques très fortes à partir de formes primaires qui se télescopent. Effets d’optique, apparitions, disparitions, couleurs éclatantes ou imperceptibles, feuilles d’or composent une cosmogonie qui prend sa source dans les traditions ancestrales de l’humanité. L’artiste crée ainsi des collections d’images exclusives et s’aventure parfois du côté de l’Op Art en jouant des apparitions / disparitions, des vibrations de lignes et des superpositions de couleur. Ce qui relie toutes les oeuvres d’Arthur Lambert est cette recherche de l’immatériel dans le matériel, avec l’idée prégnante de révéler au spectateur, par la peinture à la tempéra, la gouache, le crayon, ou encore la photographie, un champ de force, une énergie vitale. Pour sa première exposition personnelle à la Galerie Robet Dantec, Arthur Lambert a réalisé une série de dessins à la tempéra sur photographie en noir et blanc. Une majorité des images a été prise dans des lieux empreints de spiritualité, tels que les temples shintoïstes du Japon. Entre le dessin et la photographie se produit alors une tension révélatrice, comme si l’artiste montrait la dimension magique du lieu et éclairait son architecture sensible et structurée.En contrepoint, deux nouvelles séries de dessins sur papier réalisés à la feuille d’or et à la tempéra donnent à voir des compositions abstraites qui jouent avec notre perception et notre appréhension optique. Les motifs et textures mis en exergue par Arthur Lambert s’envisagent alors comme des systèmes cosmiques où la saturation des trames renvoie à une dimension spirituelle. Exposition du 21 mars au 9 mai 2026 :du mardi au samedi de 14h à 19het le matin sur rendez-vous Vernissage vendredi 20 mars 2026 de 18h à 21h en présence de l’artiste

Galerie Robet Dantec – art contemporain Centre-ville Nantes 44000

09 67 39 57 39 https://galerierobetdantec.com/ contact@galerierobetdantec.com https://galerierobetdantec.com/



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