Sanctuaire gallo-romain Villards d’Héria – visites commentées, Le Pont des Arches, Villards-d’Héria

Sanctuaire gallo-romain Villards d’Héria – visites commentées 13 et 14 juin Le Pont des Arches Jura

réduction de 30% du prix de l’entrée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T09:30:00+02:00 – 2026-06-13T10:30:00+02:00

Fin : 2026-06-14T15:30:00+02:00 – 2026-06-14T16:30:00+02:00

Vistez le sanctuaire gallo-romain de Villards d’Héria, son implantation, ses bâtiments, les balnéaires.

Découvrez l’exposition » Album de fouilles 1960/1980 » des photographies qui montrent le chantier et ses personnages

Le Pont des Arches 24 Rue du Pont des Arches, 39260 Villards-d’Héria, France Villards-d’Héria 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté 0617743599 https://pontdesarches.fr Ce sanctuaire est un lieu de culte des eaux. Il est composé de deux sites le site haut autour du lac d’Antre, qui est une propriété privée non accessible et le site bas dit du “Pont des Arches” ouvert à la visite.

Les deux sites sont intimement liés par les eaux du lac d’Antre. Depuis l’exutoire du Lac d’Antre, cette eau alimente le site bas par une faille karstique. Les sites haut et bas sont distants de 1 km à vol d’oiseau et présentent un dénivelé de 100 m. L’eau circule dans le sous-sol pour rejaillir, en particulier, au “puits romain” qui est au centre du site cultuel du Pont des Arches, là où l’eau est sacrée.

Vistez le sanctuaire gallo-romain de Villards d’Héria, son implantation, ses bâtiments, les balnéaires.

©R Grebot