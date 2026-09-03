Sand Chopin – Macha Méril et Érik Berchot Saumur

Informations pratiques

Saumur

Sand Chopin – Macha Méril et Érik Berchot

Place de la Bilange Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-05 20:30:00

fin : 2026-11-05 21:45:00

Date(s) :

2026-11-05

Avec Macha Méril et Érik Berchot. Coréalisation MR Production et Théâtre de Poche-Montparnasse.

Pendant neuf ans, George Sand et Frédéric Chopin ont vécu un grand amour. Elle écrivait, il composait. Ils vivaient ensemble à Nohant.

Sur scène, Macha Méril lit des textes écrits par George Sand. Elle parle de sa vie de femme, de sa liberté et de son art.

Au piano, Erik Berchot joue la musique de Chopin. Les mots et la musique se mélangent, comme avant.

Un beau spectacle à deux voix, pour découvrir ce couple légendaire.

Ce spectacle célèbre George Sand, cette artiste extraordinaire, avant-gardiste à un plus d’un titre qui est aussi une femme passionnée et libre.

Créé au Théâtre de Poche à Paris au printemps 2026, il célèbre les 150 ans

de la mort de l’écrivaine.

Neuf ans durant, George Sand et le compositeur et pianiste d’origine polonaise, Frédéric Chopin, ont vécu un grand amour sublimé par leurs talents dans la maison de l’écrivaine à Nohant, où réside très régulièrement le couple. La comédienne Macha Méril s’empare entre autres textes d’Histoire de ma vie, autobiographie visionnaire où Sand délivre son art d’être femme avec une profonde intelligence. Au piano s’exprime, sous les doigts d’Erik Berchot, la fougue sensible de Chopin avec quelques-unes de ses œuvres emblématiques. Un duo légendaire renaît pour notre plus grand bonheur !

Interprété et dirigé par Macha Méril

Textes de George Sand réunis par Bruno Villien

Musiques de Frédéric Chopin

Au piano : Érik Berchot

PRECISIONS HORAIRES :

Jeudi 5 novembre 2026 de 20h30 à 21h45. .

Place de la Bilange Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire

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English :

Starring Macha M%E9ril and %C9rik Berchot. A co-production of MR Production and Th%E9%E2tre de Poche-Montparnasse.

L’événement Sand Chopin – Macha Méril et Érik Berchot Saumur a été mis à jour le 2026-09-03 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME