Sandhaas Spring, Haguenau fête le printemps !

Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-28 09:00:00

fin : 2026-03-29 18:00:00

Date(s) :

2026-03-28 2026-03-29

Pour célébrer l’arrivée des beaux jours, une nouvelle édition de Sandhaas Spring se prépare au centre-ville ! Marché de printemps, concerts, visites, ateliers, animations vélos, chasse au trésor, etc.

Le printemps s’installe et le centre-ville de Haguenau s’anime pour l’occasion ! Rendez-vous pour un week-end festif plein de découvertes et de saveurs.

Au programme Marché de Printemps, concerts, visites, ateliers, animations vélo, chasse au trésor, etc.

Un week-end à ne pas manquer pour célébrer l’arrivée des beaux jours ! 0 .

Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 06 59 99

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

To celebrate the arrival of fine weather, Sandhaas Spring is gearing up once again in the city center! Spring market, concerts, tours, workshops, bicycle events, treasure hunt, etc.

L’événement Sandhaas Spring, Haguenau fête le printemps ! Haguenau a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau