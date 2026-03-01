Sandhaas Spring Pâques pour les petits contes et traditions avec La Décapolienne Haguenau

Sandhaas Spring Pâques pour les petits contes et traditions avec La Décapolienne

1 Place Joseph Thierry Haguenau Bas-Rhin

Début : Dimanche 2026-03-29 15:00:00

fin : 2026-03-29 15:40:00

2026-03-29

Une animation participative, joyeuse et ludique, placée sous le signe du Sandhaas, le célèbre lapin des sables de Haguenau.

À l’occasion des animations de Sandhaas Spring, une séance de contes spécialement conçue pour les enfants de 3 à 7 ans est proposée au Musée Alsacien.

Fête religieuse à l’origine, Pâques s’est enrichie au fil du temps de symboles animaliers devenus incontournables le lapin, la poule, l’œuf et le poisson, aujourd’hui souvent déclinés en chocolat. Le lapin évoque l’abondance, la poule la fécondité et la maternité, tandis que le poisson symbolise la vie et la prospérité.

Pour faire découvrir ces symboles de manière vivante et accessible, quatre comédiennes de la Troupe du théâtre La Décapolienne proposeront contes, comptines et chants aux enfants.

20 enfants maximum (3 à 7 ans), accompagnés d’adultes. .

1 Place Joseph Thierry Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 06 59 99 tourisme@agglo-haguenau.fr

English :

A joyful, fun-filled, participatory event featuring Sandhaas, Haguenau’s famous sand rabbit.

