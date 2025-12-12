SANDRA COLOMBO – Le Point Virgule Paris

SANDRA COLOMBO Début : 2026-01-06 à 21:15. Tarif : – euros.

SANDRA COLOMBO dans QUE FAIRE DES CONS ? Le monde devient de plus en plus flou et on ne sait plus sur quelle valeur compter… Une seule reste comme un phare dans la nuit : la connerie. Comment repérer les cons ? Comment vivre avec ? Comment s’assurer qu’on en n’est pas un soi-même ? Pour répondre à toutes ces questions existentielles (et a bien d’autres, même celles qu’on ne s’est jamais posées), on peut compter sur le rayon développement personnel de la FNAC. Si ça se trouve, grâce à tous ces livres, on va pouvoir apprendre à vivre mieux, à être des gens bien et même savoir quoi faire des cons. C’est en tout cas l’ambition de Sandra Colombo dans ce troisième spectacle, qui vous fera rire, mais pas que, réfléchir, mais pas que, et vous permettra d’avancer dans vos vies, mais pas que*.*Malgré tous ses efforts, Sandra Colombo n’a pas l’appellation « Gourou du être-bien ». Elle n’est pas non plus remboursée par la sécurité sociale. Un spectacle drôle, féministe et engagé, pour des oreilles averties de plus de 12 ans. Le Saviez-vous ?Sandra Colombo a été révélée au grand public grâce à son duo Les Kicékafessa dans On n’demande qu’à en rire, de Laurent Ruquier, pendant 3 saisons.Après les succès de ses deux premiers one-woman-show, Elle a tout d’une grande et Instagrammable et cervelée , elle revient avec ce tout nouveau spectacle.Vous pouvez également retrouver en librairie les livres Améliore ta vie pourrie grâce à Sandra et Nicole , co-écrit avec Nicole Ferroni (Ed. Cherche-Midi et Marabout), et Faites l’humour dès le premier soir , co-écrit avec Marie guibourt (Ed. First).

Le Point Virgule 7 rue St Croix de la Bretonnerie 75004 Paris 75