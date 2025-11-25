SANDRA ET SANS COURONNE | Festival [Trafik] Ali’mentation Générale Bergerac

SANDRA ET SANS COURONNE | Festival [Trafik]

Ali’mentation Générale 27 Boulevard Jean Moulin Bergerac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-25

fin : 2025-11-25

Date(s) :

2025-11-25

Performance:

Wilden, un portrait de Sandra dans les bras, attend assis dans le jardin et sous une pluie battante que la nuit se détache définitivement de la lune et cède la place aux quelques lampadaires disponibles pour un ultime hommage à celle qui fut pour nous rien d’autre que ce qu’elle fut.

Entrée libre. .

Ali’mentation Générale 27 Boulevard Jean Moulin Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 90 77 contact@lagaremondiale.com

English : SANDRA ET SANS COURONNE | Festival [Trafik]

German : SANDRA ET SANS COURONNE | Festival [Trafik]

Italiano :

Espanol : SANDRA ET SANS COURONNE | Festival [Trafik]

L’événement SANDRA ET SANS COURONNE | Festival [Trafik] Bergerac a été mis à jour le 2025-11-05 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides