Sandra Miso dans la Dolce Vita Le 16/19 Comédie Marseille Marseille 7e Arrondissement

Sandra Miso dans la Dolce Vita Le 16/19 Comédie Marseille Marseille 7e Arrondissement samedi 18 octobre 2025.

Sandra Miso dans la Dolce Vita

Samedi 18 octobre 2025 de 21h30 à 22h40.

Samedi 29 novembre 2025 de 21h30 à 22h40. Le 16/19 Comédie Marseille 16 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 16 – 16 – EUR

Début : 2025-10-18 21:30:00

fin : 2025-11-29 22:40:00

2025-10-18 2025-11-29

Un spectacle qui va te donner envie de rire, d’aimer et de parler plus fort ! Et pas parce que tu es sourd !

Sandra Miso est solaire ! Viens prendre ta dose de vitamine D! Elle est recommandée par l’OMS et l’OM!

Laisse-toi emporter par cette femme du Sud et viens partager un moment de générosité, drôle, doux et un peu fou!

On y parle de la famille, des amis, des amours… Des hauts et des bas, même si c’est quand même mieux quand on peut enlever les deux…

La Dolce Vita, c’est la gourmandise de vivre ! Et qui a dit que c’était un vilain défaut ?

Sûrement pas la Miso! Réserve vite ta place et croque la vie ! Profite, ça ne fait pas grossir…

Tu veux en savoir plus @sandra_miso sur Instagram et Tiktok. .

Le 16/19 Comédie Marseille 16 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 54 95 00 contact.cdm1@orange.fr

English :

A show that will make you want to laugh, love and speak up! And not just because you’re deaf!

Sandra Miso is sunny! Come and get your dose of vitamin D! It’s recommended by WHO and OM!

German :

Eine Show, die dich zum Lachen, Lieben und lauter Sprechen bringen wird! Und nicht, weil du taub bist!

Sandra Miso ist ein Sonnenschein! Komm und hol dir deine Dosis Vitamin D! Sie wird von der WHO und der WHO empfohlen!

Italiano :

Uno spettacolo che vi farà venire voglia di ridere, amare e alzare la voce! E non solo perché siete sordi!

Sandra Miso è al sole! Venite a prendere la vostra dose di vitamina D! È raccomandato dall’OMS e dall’OM!

Espanol :

¡Un espectáculo que te dará ganas de reír, amar y hablar! ¡Y no sólo porque seas sordo!

¡Sandra Miso está al sol! ¡Ven a tomar tu dosis de vitamina D! ¡Lo recomiendan la OMS y la OM!

L’événement Sandra Miso dans la Dolce Vita Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2025-10-10 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille