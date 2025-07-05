Sandra Nkaké Festival Jazz sur le Grill ! Théâtre de la ville Valence

Sandra Nkaké Festival Jazz sur le Grill !

Théâtre de la ville Place de la Liberté Valence Drôme

Tarif : 5 – 5 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-12 20:30:00

fin : 2026-03-12 20:30:00

Date(s) :

2026-03-12

Un hommage musical pour les figures féminines dans le jazz.

.

Théâtre de la ville Place de la Liberté Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 86 14 50 theatredelaville@mairie-valence.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A musical tribute to female jazz figures.

L’événement Sandra Nkaké Festival Jazz sur le Grill ! Valence a été mis à jour le 2025-07-05 par Valence Romans Tourisme