Sandra Nkaké Les Quinconces Le Mans samedi 22 novembre 2025.

Les Quinconces 4 Place des Jacobins Le Mans

2025-11-22 20:00:00
2025-11-22 21:30:00

2025-11-22

Accompagnée par deux musiciens, cette queen soul à la voix organique et magnétique, tour à tour puissante et délicate, vous interprétera, entre cris et chuchotements, toutes les chansons écrites et composées par des femmes qui l’ont aidée à se construire et à devenir ce qu’elle est.   .

Les Quinconces 4 Place des Jacobins Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire  

