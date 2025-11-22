Sandra Nkaké Les Quinconces Le Mans
Sandra Nkaké Les Quinconces Le Mans samedi 22 novembre 2025.
Sandra Nkaké
Les Quinconces 4 Place des Jacobins Le Mans Sarthe
Début : 2025-11-22 20:00:00
fin : 2025-11-22 21:30:00
2025-11-22
Sandra Nkaké
Accompagnée par deux musiciens, cette queen soul à la voix organique et magnétique, tour à tour puissante et délicate, vous interprétera, entre cris et chuchotements, toutes les chansons écrites et composées par des femmes qui l’ont aidée à se construire et à devenir ce qu’elle est. .
