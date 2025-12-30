SANDRINE ALEXI COMEDIE LA ROCHELLE La Rochelle

SANDRINE ALEXI Début : 2026-04-24 à 21:00. Tarif : – euros.

LOVE INCLUSIVE Les VOIX du coeur sont imitables ! Depuis l’aube de l’humanité, l’être humain n’a eu de cesse de comprendre l’amour, de naviguer dans ses méandres, de le maîtriser sous toutes ses formes. Peine perdue. Jusqu’à ce qu’en l’an de grâce 1966 naquisse celle qui à travers les voix et les attitudes de nos artistes et célébrités perce enfin le mystère ! A travers un nouveau show drôle, aiguisé et dans l’air du temps, les personnages de Sandrine Alexi décryptent les bonheurs , les surprises et les ravages de la relation amoureuse sous toutes ses formes ! L’artiste se transforme jusqu’au mimétisme en livrant une performance d’imitation vocale, musicale et scénique qui mêle l’émotion et le rire. Depuis les années Canal, Sandrine dépoussière avec panache ses personnages cultes : Carla Bruni,Jane Birkin, Céline Dion, Roselyne Bachelot, Catherine Deneuve, Chantal Ladesou, Sophie Davant, France Gall, Véronique Sanson, Cristina Cordula, Elie Kakou, Dalida, Marine le Pen , Mylène Farmer…etc. Dans ce nouveau spectacle Sandrine met son expérience et sa technicité au service de nouvelles voix originales dont Léa Salamé, Blanche Gardin, Louane , Clara Luciani, Anne Roumanoff, Angèle, Adèle Exarchopoulos, Juliette Armanet…et tant d’autres femmes inspirantes Préparez-vous à décoller pour ce voyage “ Love inclusive “aussi drôle que touchant entre confidences déjantés, performances vocales inattendues et vérités qui font Mouche !

COMEDIE LA ROCHELLE 18 RUE RAMBAUD 17000 La Rochelle 17