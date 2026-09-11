Informations pratiques

Vonnas

Sandrine Brun présente « Couples et emmerdes »

Salle des Fêtes Albert Tramblay Rue du Vernay Vonnas Ain

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31 20:30:00

fin : 2026-10-31 23:00:00

Date(s) :

2026-10-31

Spectacle humoristique « COUPLES ET EMMERDES » de Sandrine Brun, coiffeuse à Jasseron, et artiste à ses heures.

.

Salle des Fêtes Albert Tramblay Rue du Vernay Vonnas 01540 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 37 95 32 63 vonnasanime01540@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Comedy show « COUPLES ET EMMERDES » by Sandrine Brun, a hairdresser in Jasseron and a part-time artist.

L’événement Sandrine Brun présente « Couples et emmerdes » Vonnas a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de tourisme de Vonnas – Pont-de-Veyle