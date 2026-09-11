Sandrine Brun présente « Couples et emmerdes » Salle des Fêtes Albert Tramblay Vonnas
samedi 31 octobre 2026 · Salle des Fêtes Albert Tramblay · Vonnas
Informations pratiques
Vonnas
Sandrine Brun présente « Couples et emmerdes »
Salle des Fêtes Albert Tramblay Rue du Vernay Vonnas Ain
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 20:30:00
fin : 2026-10-31 23:00:00
Date(s) :
2026-10-31
Spectacle humoristique « COUPLES ET EMMERDES » de Sandrine Brun, coiffeuse à Jasseron, et artiste à ses heures.
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Salle des Fêtes Albert Tramblay Rue du Vernay Vonnas 01540 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 37 95 32 63 vonnasanime01540@gmail.com
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English :
Comedy show « COUPLES ET EMMERDES » by Sandrine Brun, a hairdresser in Jasseron and a part-time artist.
L’événement Sandrine Brun présente « Couples et emmerdes » Vonnas a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de tourisme de Vonnas – Pont-de-Veyle
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