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Sandrine Brun présente « Couples et emmerdes » Salle des Fêtes Albert Tramblay Vonnas

samedi 31 octobre 2026 · Salle des Fêtes Albert Tramblay · Vonnas

Informations pratiques

Début
samedi 31 octobre 2026
Fin
dimanche 1 novembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Salle des Fêtes Albert Tramblay
Adresse
Rue du Vernay
Ville
01540 Vonnas
Département
Ain
Tarif
15 15 15

Vonnas

Sandrine Brun présente « Couples et emmerdes »

Salle des Fêtes Albert Tramblay Rue du Vernay Vonnas Ain

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 20:30:00
fin : 2026-10-31 23:00:00

Date(s) :
2026-10-31

Spectacle humoristique « COUPLES ET EMMERDES » de Sandrine Brun, coiffeuse à Jasseron, et artiste à ses heures.
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Salle des Fêtes Albert Tramblay Rue du Vernay Vonnas 01540 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 37 95 32 63  vonnasanime01540@gmail.com

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English :

Comedy show « COUPLES ET EMMERDES » by Sandrine Brun, a hairdresser in Jasseron and a part-time artist.

L’événement Sandrine Brun présente « Couples et emmerdes » Vonnas a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de tourisme de Vonnas – Pont-de-Veyle

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