SANDRINE SARROCHE – AUDITORIUM ESPACE MALRAUX Joue Les Tours

SANDRINE SARROCHE Début : 2025-11-25 à 20:30. Tarif : – euros.

CHEYENNE PRODUCTIONS PRESENTE : SANDRINE SARROCHEAprès le succès triomphe raz-de-marée de « La Loi du Talon », Sandrine Sarroche nous revient avec de nouveaux sketchs, de nouvelles chansons, de nouveaux personnages plus insolents décapants hilarants que jamais. -Et vous, quand est-ce que vous passez chez Sarroche ?

AUDITORIUM ESPACE MALRAUX PARC DES BRETONNIERES 37300 Joue Les Tours 37