SANDRINE SARROCHE – CENTRE DES CONGRES D’ANGERS Angers vendredi 6 février 2026.
TOPO Attention merci de respecter et garder les mot barrés?! Après le succès triomphe raz-de-marée de « La Loi du Talon », Sandrine Sarroche nous revient avec de nouveaux sketchs, de nouvelles chansons, de nouveaux personnages plus insolents décapants hilarants que jamais. -Et vous, quand est-ce que vous passez chez Sarroche ?
CENTRE DES CONGRES D’ANGERS 33 BD CARNOT 49100 Angers 49