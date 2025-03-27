SANDRINE SARROCHE – CENTRE DES CONGRES D’ANGERS Angers

SANDRINE SARROCHE – CENTRE DES CONGRES D’ANGERS Angers vendredi 6 février 2026.

SANDRINE SARROCHE Début : 2026-02-06 à 20:30. Tarif : – euros.

TOPO Attention merci de respecter et garder les mot barrés?! Après le succès triomphe raz-de-marée de « La Loi du Talon », Sandrine Sarroche nous revient avec de nouveaux sketchs, de nouvelles chansons, de nouveaux personnages plus insolents décapants hilarants que jamais. -Et vous, quand est-ce que vous passez chez Sarroche ?

Vous pouvez obtenir votre billet ici

CENTRE DES CONGRES D’ANGERS 33 BD CARNOT 49100 Angers 49