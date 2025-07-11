SANDRINE SARROCHE – MAISON DE LA CULTURE Clermont Ferrand
samedi 28 mars 2026.
SANDRINE SARROCHE Début : 2026-03-28 à 20:30. Tarif : – euros.
ARACHNÉE CONCERTS EN ACCORD AVEC DAKTARI ET ROBIN PRODUCTION PRÉSENTE : SANDRINE SARROCHEAprès le succès triomphe raz-de-marée de « La Loi du Talon », Sandrine Sarroche nous revient avec de nouveaux sketchs, de nouvelles chansons, de nouveaux personnages plus insolents décapants hilarants que jamais.-Et vous, quand est-ce que vous passez chez Sarroche ?
MAISON DE LA CULTURE BLD FRANÇOIS MITTERRAND 63000 Clermont Ferrand 63