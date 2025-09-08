Sandrine Sarroche | Maison de la Culture Maison de la Culture Clermont-Ferrand

Sandrine Sarroche | Maison de la Culture

Maison de la Culture 71 boulevard François-Mitterrand Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : 30 – 30 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 20:30:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Après le raz-de-marée de La Loi du Talon , Sandrine Sarroche nous revient avec de nouveaux sketchs, de nouvelles chansons, de nouveaux personnages plus insolents décapants hilarants que jamais.

.

Maison de la Culture 71 boulevard François-Mitterrand Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 62 79 00 contact@arachnee-concerts.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

After the tidal wave of La Loi du Talon , Sandrine Sarroche is back with new sketches, new songs and new characters, more cheeky and hilarious than ever.

L’événement Sandrine Sarroche | Maison de la Culture Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2025-09-08 par Clermont Auvergne Volcans