Sandrine Sarroche Metz Congrès-Robert Schuman Metz

Sandrine Sarroche
Metz Congrès-Robert Schuman 100 Rue aux Arènes Metz Moselle
Début : Vendredi Vendredi 2026-03-20 20:00:00
2026-03-20
Après le raz-de-marée de La Loi du Talon , Sandrine Sarroche nous revient avec de nouveaux sketchs, de nouvelles chansons, de nouveaux personnages plus insolents décapants hilarants que jamais. Et vous, quand est-ce que vous passez chez Sarroche ?Tout public
English :
After the tidal wave of La Loi du Talon , Sandrine Sarroche is back with new sketches, new songs and new characters, more cheeky and hilarious than ever. When are you coming to Sarroche’s show?
