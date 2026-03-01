Sandrine Sarroche Metz Congrès-Robert Schuman Metz

Sandrine Sarroche Metz Congrès-Robert Schuman Metz vendredi 20 mars 2026.

Metz Congrès-Robert Schuman 100 Rue aux Arènes Metz Moselle

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Vendredi 2026-03-20 20:00:00
fin : 2026-03-20

Date(s) :
2026-03-20

Après le raz-de-marée de La Loi du Talon , Sandrine Sarroche nous revient avec de nouveaux sketchs, de nouvelles chansons, de nouveaux personnages plus insolents décapants hilarants que jamais. Et vous, quand est-ce que vous passez chez Sarroche ?Tout public
After the tidal wave of La Loi du Talon , Sandrine Sarroche is back with new sketches, new songs and new characters, more cheeky and hilarious than ever. When are you coming to Sarroche’s show?

