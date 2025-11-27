SANDRINE SARROCHE – THEATRE FEMINA Bordeaux

SANDRINE SARROCHE Début : 2026-03-14 à 20:30. Tarif : – euros.

DARK SMILE ERP FEMINA PRÉSENTE : SANDRINE SARROCHESaison 2Attention merci de respecter et garder les mot barrés !Après le succès triomphe raz-de-marée de « La Loi du Talon », Sandrine Sarroche nous revient avec de nouveaux sketchs, de nouvelles chansons, de nouveaux personnages plus insolents décapants hilarants que jamais. -Et vous, quand est-ce que vous passez chez Sarroche ?Contact PMR : pmr-femina@dstickets.fr

THEATRE FEMINA 10, rue de Grassi 33000 Bordeaux 33