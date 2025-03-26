SANDRINE SARROCHE – ZINGA ZANGA Beziers

SANDRINE SARROCHE Début : 2026-04-25 à 20:30. Tarif : – euros.

initialement prévu le 12 décembre 2025 est reporté au samedi 25 avril 2026 à 20h30.Les billets achetés restent valables pour cette nouvelle date.Pour toute demande de remboursement, nous vous invitons à vous rapprocher de votre point de vente.Les remboursements seront clos le 30/12/25.Sandrine SarrocheNouveau SpectacleAprès le succès triomphe raz-de-marée de « La Loi du Talon », Sandrine Sarroche nous revient avec de nouveaux sketchs, de nouvelles chansons, de nouveaux personnages plus insolents décapants hilarants que jamais.-Et vous, quand est-ce que vous passez chez Sarroche ?

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ZINGA ZANGA Traverse de Colombiers 34500 Beziers 34