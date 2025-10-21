SANDRINE SUERES STAGE DE POTERIE ENFANT ADO ATELIER CÉRAMIQUE Montesquieu-Volvestre

ATELIER CÉRAMIQUE 3 Rue de la Chutere Montesquieu-Volvestre Haute-Garonne

Tarif enfant

Début : 2025-10-21 10:30:00

fin : 2025-10-23 12:00:00

2025-10-21

L’atelier céramique de Montesquieu-Volvestre vous propose des stages de poterie pour les enfants et adolescents pour les vacances de la Toussaint.

Stage proposé par Sandrine Suères. 70 .

sueresceramik@yahoo.fr

English :

The Montesquieu-Volvestre ceramics workshop is offering pottery courses for children and teenagers during the All Saints’ Day vacations.

German :

Das Keramikatelier in Montesquieu-Volvestre bietet Ihnen in den Allerheiligenferien Töpferkurse für Kinder und Jugendliche an.

Italiano :

Il laboratorio di ceramica di Montesquieu-Volvestre offre corsi di ceramica per bambini e ragazzi durante le vacanze di Ognissanti.

Espanol :

El taller de cerámica Montesquieu-Volvestre ofrece cursos de alfarería para niños y adolescentes durante las vacaciones de Todos los Santos.

