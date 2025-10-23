Sandro Torsiello — DUNE & Odyssey Quartet / Festival Jazz Sur Seine / JASS CLUB PARIS JASS CLUB Paris

— Dans le cadre du festival Jazz Sur Seine

19h30

« – Quand il a fait mon portrait, je l’ai lu, une fois terminé, et il y avait un paysage, à un moment donné, un paysage en quatre lignes; et bien, je suis ce paysage, croyez-moi, je suis toute cette histoire, je suis les bruits de cette histoire, son rythme et son atmosphère, chaque personnage de cette histoire, mais je suis aussi avec une exactitude déconcertante ce paysage, je l’ai toujours été et le serai toujours.

L’artisan lui sourit.

– Je suis sûr que ce paysage était magnifique.

– Il l’était, dit Rebecca. »

Alessandro Baricco

21h30

Sandro Torsiello est un de ces jeunes saxophonistes dont l’énergie n’a d’égale que l’envie débordante de partager sa musique.

Avec un guitariste, un batteur et un claviériste ce groupe s’inscrit dans la lignée de groupes comme celui de Dr. Lonnie Smith ou encore l’Elastic Band de Joshua Redman où se mélange improvisation et groove.

Fort de ses multiples influences, il compose des morceaux modernes et énergiques tout en restant attaché aux valeurs de la tradition du jazz qu’il affectionne tant.

L’Odyssey 4tet est donc une épopée musicale prônant un jazz sans frontières où l’improvisation et la liberté occupe une place centrale.

22h30

Le 4tet animera ensuite la Jam session !

Infos & privatisation :

JASS CLUB PARIS

141 Rue de Tolbiac 75013

www.jassclub.paris

contact@jassclub.paris

09 54 56 79 01

Le jeudi 23 octobre 2025

de 19h00 à 02h00

payant Tarif en ligne : 15 EUR Public adultes.

JASS CLUB 141 Rue de Tolbiac 75013 Au 141 rue de Tolbiac, l'histoire continue : ancien cinéma kung-fu, squat artistique puis club de jazz avec le Barbizon, le lieu renaît aujourd'hui sous le nom de JASS CLUB PARIS

Une salle habitée par les sons et les couleurs, où l’on vient écouter, voir, partager. Un lieu proche des artistes, ouvert à toutes les curiosités

Info & privatisation

www.jassclub.paris

contact@jassclub.paris

