Sandro Zerafa ‘Limestone’ Quartet / JASS CLUB PARIS JASS CLUB Paris
Sandro Zerafa ‘Limestone’ Quartet / JASS CLUB PARIS JASS CLUB Paris dimanche 9 novembre 2025.
19h30
/ Sandro Zerafa « Limestone » Quartet
Sandro présente ici son tout nouveau quartet, avec lequel il a enregistré son 6ème opus « Limestone » !
Il sera accompagné de Noé Huchard au piano, jeune prodige du jazz français au jeu lyrique et audacieux. À la contrebasse Yoni Zelnik, figure de la scène parisienne, et Francesco Ciniglio complétera le quartet à la batterie, fort de son expérience aux côtés de Shai Maestro et Aaron Parks.
Sandro Zerafa / guitare
Noé Huchard / piano
Yoni Zelnik / contrebasse
Francesco Ciniglio / batterie
21h30
/ Sandro Zerafa Trio
Pour la 2ème partie de soirée, Sandro présente un concert autour du Great American Songbook, revisitant avec élégance les grands standards du jazz. Il sera accompagné du batteur Guilhem Flouzat, apprécié pour son sens de l’interaction, et du contrebassiste Matteo Bortone, dont la sonorité singulière s’affirme sur la scène européenne.
Sandro Zerafa / guitare
Matteo Bortone / basse
Guilhem Flouzat / batterie
22h30
Jam session Jazz, animée par Sandro Zerafa !
Point de rencontre essentiel entre artistes émergents et confirmés, la jam session est un moment de partage où naissent les groupes de demain. Une émulsion artistique à vivre dans la salle ou sur scène !
// Piano à queue & batterie sur place
PRÉVENTES LIMITÉES
& VENTE SUR PLACE
Musicien·nes — Entrée libre
JASS CLUB PARIS
141 Rue de Tolbiac 75013
www.jassclub.paris
contact@jassclub.paris
09 54 56 79 01
Tickets concerts au guichet majorés de 3€, pensez à réserver !
Sandro Zerafa est depuis toujours un musicien difficile à classer : que ce soit dans la musique brésilienne, le jazz « mainstream » ou des styles plus modernes.
Le dimanche 09 novembre 2025
de 19h00 à 00h00
payant Tarif Jam session : 5 EUR
Tarif plein : 19 EUR
Tarif réduit : 15 EUR Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-11-09T20:00:00+01:00
fin : 2025-11-09T01:00:00+01:00
Date(s) : 2025-11-09T19:00:00+02:00_2025-11-09T00:00:00+02:00
JASS CLUB 141 Rue de Tolbiac 75013 Au 141 rue de Tolbiac, l’histoire continue : ancien cinéma kung-fu, squat artistique puis club de jazz avec le Barbizon, le lieu renaît aujourd’hui sous le nom de JASS CLUB PARIS
Une salle habitée par les sons et les couleurs, où l’on vient écouter, voir, partager. Un lieu proche des artistes, ouvert à toutes les curiosités
Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au dimanche de 19h à 2h
Info & privatisation
www.jassclub.paris
contact@jassclub.parisParis
https://jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/