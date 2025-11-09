Sandro Zerafa ‘Limestone’ Quartet / JASS CLUB PARIS JASS CLUB Paris

19h30

/ Sandro Zerafa « Limestone » Quartet

Sandro présente ici son tout nouveau quartet, avec lequel il a enregistré son 6ème opus « Limestone » !

Il sera accompagné de Noé Huchard au piano, jeune prodige du jazz français au jeu lyrique et audacieux. À la contrebasse Yoni Zelnik, figure de la scène parisienne, et Francesco Ciniglio complétera le quartet à la batterie, fort de son expérience aux côtés de Shai Maestro et Aaron Parks.

Sandro Zerafa / guitare

Noé Huchard / piano

Yoni Zelnik / contrebasse

Francesco Ciniglio / batterie

21h30

/ Sandro Zerafa Trio

Pour la 2ème partie de soirée, Sandro présente un concert autour du Great American Songbook, revisitant avec élégance les grands standards du jazz. Il sera accompagné du batteur Guilhem Flouzat, apprécié pour son sens de l’interaction, et du contrebassiste Matteo Bortone, dont la sonorité singulière s’affirme sur la scène européenne.

Sandro Zerafa / guitare

Matteo Bortone / basse

Guilhem Flouzat / batterie

22h30

Jam session Jazz, animée par Sandro Zerafa !

Point de rencontre essentiel entre artistes émergents et confirmés, la jam session est un moment de partage où naissent les groupes de demain. Une émulsion artistique à vivre dans la salle ou sur scène !

// Piano à queue & batterie sur place

PRÉVENTES LIMITÉES

& VENTE SUR PLACE

Musicien·nes — Entrée libre

JASS CLUB PARIS

141 Rue de Tolbiac 75013

www.jassclub.paris

contact@jassclub.paris

09 54 56 79 01

Tickets concerts au guichet majorés de 3€, pensez à réserver !

Sandro Zerafa est depuis toujours un musicien difficile à classer : que ce soit dans la musique brésilienne, le jazz « mainstream » ou des styles plus modernes.

Le dimanche 09 novembre 2025

de 19h00 à 00h00

payant Tarif Jam session : 5 EUR

Tarif plein : 19 EUR

Tarif réduit : 15 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-09T20:00:00+01:00

fin : 2025-11-09T01:00:00+01:00

Date(s) : 2025-11-09T19:00:00+02:00_2025-11-09T00:00:00+02:00

JASS CLUB 141 Rue de Tolbiac 75013 Au 141 rue de Tolbiac, l’histoire continue : ancien cinéma kung-fu, squat artistique puis club de jazz avec le Barbizon, le lieu renaît aujourd’hui sous le nom de JASS CLUB PARIS

Une salle habitée par les sons et les couleurs, où l’on vient écouter, voir, partager. Un lieu proche des artistes, ouvert à toutes les curiosités

Concerts à 19h30 & 21h30

Jam sessions à partir de 22h30

Du mercredi au dimanche de 19h à 2h

Info & privatisation

www.jassclub.paris

contact@jassclub.parisParis

https://jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/