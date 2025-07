Sandscapes de et par Ueli Hirzel Mirabel-et-Blacons

Sandscapes de et par Ueli Hirzel

Place des festivités / Esplanade Mirabel-et-Blacons Drôme

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Adhérent 12 euros

Début : 2025-07-26 19:00:00

fin : 2025-07-26 20:00:00

2025-07-26

Un mandala de sable, dessiné par un grand artiste suisse, Ueli Hirzel.

Performance en live, poétique. Un vrai moment de grâce, zen.

Place des festivités / Esplanade Mirabel-et-Blacons 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 34 97 62 artetcultureengervannesye@gmail.com

English :

A mandala of sand, drawn by Swiss artist Ueli Hirzel.

A live, poetic performance. A true moment of Zen grace.

German :

Ein Mandala aus Sand, gezeichnet von einem großen Schweizer Künstler, Ueli Hirzel.

Live-Performance, poetisch. Ein wahrer Moment der Anmut, Zen.

Italiano :

Un mandala di sabbia disegnato da un grande artista svizzero, Ueli Hirzel.

Una performance poetica dal vivo. Un momento di grazia davvero zen.

Espanol :

Un mandala de arena dibujado por un gran artista suizo, Ueli Hirzel.

Una poética actuación en directo. Un verdadero momento zen de gracia.

