Sandwich Club : E.T. l’extra-terrestre au Studio des Ursulines Studio des Ursulines Paris

Seul.e, en famille, entre amis ou en groupe, on vous attend pour vivre de grandes émotions avec l’un des extra-terrestre les plus touchants de l’histoire du cinéma !

Dans le cadre du programme Enfance de l’Art – cinéma.

E.T. L’EXTRA-TERRESTRE de Steven Spielberg – États-Unis, 1982, 2h – VF – dès 9 ans



Une soucoupe volante atterrit en pleine nuit près de Los Angeles. Quelques extraterrestres, envoyés sur Terre en mission d’exploration botanique, sortent de l’engin, mais un des leurs s’aventure au-delà de la clairière où se trouve la navette. Celui-ci se dirige alors vers la ville. C’est sa première découverte de la civilisation humaine. Bientôt traquée par des militaires et abandonnée par les siens, cette petite créature apeurée se nommant E.T. se réfugie dans une résidence de banlieue….

Le Sandwich Club, c’est le rendez-vous des 9/12 ans ! Suzanne De Lacotte sera avec vous à la fin de la séance pour discuter du film, en analyser les extraits ou encore ouvrir l’échange sur d’autres œuvres qui font écho.

Le samedi 06 décembre 2025

de 17h00 à 19h15

payant

Tarifs habituels du cinéma.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 9 ans.

2025-12-06

2025-12-06

Studio des Ursulines 10, rue des Ursulines 75006 Paris

https://www.cinemasindependantsparisiens.fr/sandwich-club/