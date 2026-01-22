Sang pour 100 Johnny Concert Hommage Abbeville
Sang pour 100 Johnny Concert Hommage Abbeville samedi 11 avril 2026.
Sang pour 100 Johnny Concert Hommage
Boulevard Vauban Abbeville Somme
Tarif : 25 – 25 – EUR
Début : 2026-04-11 20:00:00
Show 100% live avec 15 artistes sur scène
E, première partie Louise Contre attaque
Organisation Vitrine d’Abbeville
English :
100% live show with 15 artists on stage
E, opening act: Louise Contre attaque
Organized by Vitrine d?Abbeville
