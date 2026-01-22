Sang pour 100 Johnny Concert Hommage Abbeville

Sang pour 100 Johnny Concert Hommage

Boulevard Vauban Abbeville Somme

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 20:00:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Show 100% live avec 15 artistes sur scène

E, première partie Louise Contre attaque

Organisation Vitrine d’Abbeville

Boulevard Vauban Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France

English :

100% live show with 15 artists on stage

E, opening act: Louise Contre attaque

Organized by Vitrine d?Abbeville

